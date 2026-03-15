Matteo Pastorino Quartet Le Son de la Terre PARIS 05

Matteo Pastorino, figure innovante de la clarinette basse en Europe, revient à Paris avec un nouveau quartet un an après la sortie de son dernier opus, LightSide.

À travers un répertoire original, le quartet fait vivre une musique à la fois lyrique et audacieuse, où écriture et improvisation dialoguent librement, révélant toute la richesse des timbres et l’intensité de l’interplay.

Ce concert sera également l’occasion de découvrir de nouvelles compositions, prolongeant l’univers de LightSide et ouvrant de nouvelles perspectives sonores, entre continuité et exploration.

« La clarinette basse de Matteo Pastorino nous enveloppe d’émotions profondes et brûlantes, rendant encore plus impressionnante la clarté calme de son jeu d’ensemble et sa capacité à enrober les contre-chants graves d’un flot envoûtant ».

WYNTON MARSALIS

Matteo Pastorino – Clarinette basse

Richard Sears – Piano

Grabriel Suazy – Contrebasse

Armando Luongo – Batterie

« Matteo Pastorino s’impose comme un des nouveaux maitres de la clarinette basse au cœur d’un jazz métissé d’une profonde poésie. » JAZZ MAGAZINE

Le jeudi 16 avril 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-17T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T20:00:00+02:00_2026-04-16T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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