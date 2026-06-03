Matthew Parrish & Michelle Lordi, Jazz vocal au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

interprétation, l’élégance de son phrasé et sa voix profondément expressive. Saluée par la critique internationale – “Flawless” (Downbeat), “Mesmerizing” (JazzTimes), “White Hot Creation” (All About Jazz) – elle s’est imposée comme l’une des voix singulières du jazz contemporain. Ses albums « Drive » (2015), « Dream A Little Dream » (2017), « Break Up With The Sound » (2019) et « Two Moons » (2023) ont bénéficié d’une importante diffusion sur les radios jazz américaines et internationales. Entre tradition bebop, explorations sonores plus expérimentales et relectures sensibles de ballades pop, Michelle Lordi développe un univers musical raffiné et intensément habité. Elle s’est produite dans de nombreux clubs, festivals et salles prestigieuses aux États-Unis et en Europe, parmi lesquels Birdland, Smalls Jazz Club, SMOKE Jazz & Supper Club ou encore Le Duc des Lombards. Nommée en 2019 dans trois catégories des Hot House New York City Readers Jazz Awards (Best Band, Rising Star et Female Jazz Vocalist), elle a collaboré avec de nombreuses figures majeures du jazz contemporain telles que Orrin Evans, Greg Osby, Buster Williams ou encore Rudresh Mahanthappa.

Line-up : Michelle Lordi : voix ; Matthew Parrish : contrebasse ; Vincent Bourgeyx : piano ; Paul Lefevre : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz vocal — Michelle Lordi, voix singulière du jazz contemporain, enchante par son phrasé élégant et ses interprétations captivantes, saluées par la critique internationale.

Le lundi 13 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

Le lundi 13 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 21€ à 24€

Tarif sur place : 24€ à 27€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-14T00:30:00+02:00

fin : 2026-07-14T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-13T19:30:00+02:00_2026-07-13T20:30:00+02:00;2026-07-13T21:30:00+02:00_2026-07-13T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ contact@38riv.com



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