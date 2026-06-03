Matthew Parrish & Michelle Lordi, Jazz vocal au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Matthew Parrish & Michelle Lordi, Jazz vocal au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mardi 14 juillet 2026.
interprétation, l’élégance de son phrasé et sa voix profondément expressive. Saluée par la critique internationale – “Flawless” (Downbeat), “Mesmerizing” (JazzTimes), “White Hot Creation” (All About Jazz) – elle s’est imposée comme l’une des voix singulières du jazz contemporain. Ses albums « Drive » (2015), « Dream A Little Dream » (2017), « Break Up With The Sound » (2019) et « Two Moons » (2023) ont bénéficié d’une importante diffusion sur les radios jazz américaines et internationales. Entre tradition bebop, explorations sonores plus expérimentales et relectures sensibles de ballades pop, Michelle Lordi développe un univers musical raffiné et intensément habité. Elle s’est produite dans de nombreux clubs, festivals et salles prestigieuses aux États-Unis et en Europe, parmi lesquels Birdland, Smalls Jazz Club, SMOKE Jazz & Supper Club ou encore Le Duc des Lombards. Nommée en 2019 dans trois catégories des Hot House New York City Readers Jazz Awards (Best Band, Rising Star et Female Jazz Vocalist), elle a collaboré avec de nombreuses figures majeures du jazz contemporain telles que Orrin Evans, Greg Osby, Buster Williams ou encore Rudresh Mahanthappa.
Line-up : Michelle Lordi : voix ; Matthew Parrish : contrebasse ; Vincent Bourgeyx : piano ; Paul Lefevre : batterie
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz vocal — Michelle Lordi, voix singulière du jazz contemporain, enchante par son phrasé élégant et ses interprétations captivantes, saluées par la critique internationale.
Le lundi 13 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
Le lundi 13 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 21€ à 24€
Tarif sur place : 24€ à 27€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-14T00:30:00+02:00
fin : 2026-07-14T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-13T19:30:00+02:00_2026-07-13T20:30:00+02:00;2026-07-13T21:30:00+02:00_2026-07-13T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ contact@38riv.com
Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Sportives : Danse sur la place Marek Edelman Place Marek Edelman Paris 3 juin 2026
- Eveil à la lecture et au mouvement avec la fondation l’école des loisirs Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris 3 juin 2026
- Permanence prévention et dépistage, Quartier Jeunes, Paris 3 juin 2026
- Le Festival La Fabrique du Regard #4 Le BAL Paris 3 juin 2026
- Roland-Garros réinvestit la place de la Concorde Place de la Concorde Paris 3 juin 2026