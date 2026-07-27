MATY SAKI ZYGO BAR Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-25 20:00 – 23:30

Gratuit : non 5 € en terrasse Tout public

Maty Saki, artiste vivant dans les Pyrénées près de Oô, rêve de faire de la musique depuis tout petit. N’étant pourtant pas issu d’une famille de musiciens, il commence très tôt à s’intéresser à cet univers, poussé par ses influences marquées par la chanson française. Renaud, Brel ou tout autre parolier à texte du genre l’inspire énormément. Il s’est épris de la langue française, point de départ de toute son aventure.Avide de partage, c’est sans compter qu’il donne et humblement qu’il reçoit. Une rencontre va alors tout changer, celle avec La Rue Kétanou. Il part en tournée avec l’un des membres du célèbre groupe, expérience qui marquera à jamais l’avenir artistique de Maty Saki. Voguant perpétuellement sur les océans de la chanson française, son style dispose d’une énergie débordante, sa volonté est de partager des textes forts.Pour Maty Saki, la vie est belle. Cette simple phrase symbolise avec courage le message de l’artiste, la vibration qu’il partage avec le monde à travers sa musique.“Histoire“ un titre qui lève la voix pour dénoncer le viol « J’aimerai que cette chanson voyage un maximum afin de peut-être aider des enfants et/ou adultes qui n’ont pas encore eu le déclic de raconter leur « Histoire ».https://www.youtube.com/watch?v=ACn6LVN6pAIhttps://www.instagram.com/matysaki/

ZYGO BAR Nantes 44000



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