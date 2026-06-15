Mauricio Vallina Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement
dimanche 1 novembre 2026 · Opéra de Marseille · Marseille 1er Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 1er Arrondissement
Mauricio Vallina
Dimanche 1er novembre 2026 de 11h à 12h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 11:00:00
fin : 2026-11-01 12:00:00
Date(s) :
2026-11-01
Pianiste cubain, né à La Havane, Mauricio Vallina vit à Valence, en Espagne, où il a autrefois remporté le Concours José-Iturbi.
Après des études sur l’île, bercé de réalisme magique, Mauricio Vallina s’est perfectionné au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, puis au Conservatoire royal de Madrid. Sa rencontre avec Martha Argerich a changé sa vie. Ils ont souvent joué à deux pianos et demeurent des amis proches.
En ce dimanche de la Toussaint, Mauricio Vallina a construit un programme transcendant, intensément spirituel et virtuose autour de Franz Liszt qui pourrait avoir pour titre Quelles vies après la mort ?
PROGRAMME
BACH-LISZT
Fantaisie et Fugue en sol mineur BWV 542
LISZT
Totentanz S 126 Paraphrase sur le Dies Iræ
Gondoliera
Valse Oubliée n°1 S 215
Mephisto-Valse n°3 S 216 .
Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 90 54 85 contacts@marseilleconcerts.com
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English :
A Cuban pianist born in Havana, Mauricio Vallina lives in Valencia, Spain, where he once won the José Iturbi Competition.
L’événement Mauricio Vallina Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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