UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marseille 1er Arrondissement

Mauricio Vallina Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

dimanche 1 novembre 2026 · Opéra de Marseille · Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Début
dimanche 1 novembre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Opéra de Marseille
Adresse
2 Place Ernest Reyer
Ville
13001 Marseille 1er Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
15 15 15

Marseille 1er Arrondissement

Mauricio Vallina

Dimanche 1er novembre 2026 de 11h à 12h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 11:00:00
fin : 2026-11-01 12:00:00

Date(s) :
2026-11-01

Pianiste cubain, né à La Havane, Mauricio Vallina vit à Valence, en Espagne, où il a autrefois remporté le Concours José-Iturbi.
Après des études sur l’île, bercé de réalisme magique, Mauricio Vallina s’est perfectionné au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, puis au Conservatoire royal de Madrid. Sa rencontre avec Martha Argerich a changé sa vie. Ils ont souvent joué à deux pianos et demeurent des amis proches.
En ce dimanche de la Toussaint, Mauricio Vallina a construit un programme transcendant, intensément spirituel et virtuose autour de Franz Liszt qui pourrait avoir pour titre Quelles vies après la mort ?


PROGRAMME
BACH-LISZT
Fantaisie et Fugue en sol mineur BWV 542
LISZT
Totentanz S 126 Paraphrase sur le Dies Iræ
Gondoliera
Valse Oubliée n°1 S 215
Mephisto-Valse n°3 S 216   .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 90 54 85  contacts@marseilleconcerts.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A Cuban pianist born in Havana, Mauricio Vallina lives in Valencia, Spain, where he once won the José Iturbi Competition.

L’événement Mauricio Vallina Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille

À voir aussi à Marseille 1er Arrondissement (Bouches-du-Rhône)