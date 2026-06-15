Mauricio Vallina Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Mauricio Vallina

Dimanche 1er novembre 2026 de 11h à 12h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01 11:00:00

fin : 2026-11-01 12:00:00

Date(s) :

2026-11-01

Pianiste cubain, né à La Havane, Mauricio Vallina vit à Valence, en Espagne, où il a autrefois remporté le Concours José-Iturbi.

Après des études sur l’île, bercé de réalisme magique, Mauricio Vallina s’est perfectionné au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, puis au Conservatoire royal de Madrid. Sa rencontre avec Martha Argerich a changé sa vie. Ils ont souvent joué à deux pianos et demeurent des amis proches.

En ce dimanche de la Toussaint, Mauricio Vallina a construit un programme transcendant, intensément spirituel et virtuose autour de Franz Liszt qui pourrait avoir pour titre Quelles vies après la mort ?





PROGRAMME

BACH-LISZT

Fantaisie et Fugue en sol mineur BWV 542

LISZT

Totentanz S 126 Paraphrase sur le Dies Iræ

Gondoliera

Valse Oubliée n°1 S 215

Mephisto-Valse n°3 S 216 .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 90 54 85 contacts@marseilleconcerts.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A Cuban pianist born in Havana, Mauricio Vallina lives in Valencia, Spain, where he once won the José Iturbi Competition.

L’événement Mauricio Vallina Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille