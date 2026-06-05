Le Blanc

Mauvaise graine et drôle de pousse

Rue Pasteur Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-31 16:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

La ville du Blanc propose un spectacle pour apprendre à cultiver ses émotions et les chérir.

Sacha est un enfant qui voit son monde en noir et blanc et rêve de devenir jardinier. Lorsqu’il plante sa première graine, c’est une aventure sensible et bouleversante qui commence pour lui.

Au rythme des émotions qui le traversent, des fleurs vont apparaître autour de lui, amenant une richesse et de nombreuses couleurs à son jardin sans cesse en mouvement.

Dans un décor fait-main, tout en finesse, à la façon des livres pop-up, les comédiens tour à tour narrateurs, personnages, acrobates, manipulateurs… évoluent dans ce monde de papier, plein de surprises. .

Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

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English :

By Compagnie Tant pis pour la Glycine, creation 2021, Les Oiseaux after Aristophanes.

L’événement Mauvaise graine et drôle de pousse Le Blanc a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Brenne