Mauvaises filles : la conférence théâtralisée, Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

Mauvaises filles : la conférence théâtralisée Dimanche 8 mars, 15h30 Archives départementales de la Gironde Gironde

Entrée libre, dans la limite des 100 places disponibles dans l’auditorium Jean-Cayrol

Tout au long de l’exposition des Archives départementales de la Gironde intitulée « Effacées. L’enfermement au féminin au château de Cadillac (1822-1951) », un riche programme de manifestations vous est proposé : des conférences, des représentations et lectures, des projections de films…

Un week-end spécial est programmé les 7 et 8 mars à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, dédié aux « Mauvaises filles ».

Le dimanche 8 mars à 15h30, assistez à la conférence théâtralisée Mauvaises filles :

Né de la collaboration entre deux historien.nes et la compagnie de théâtre A la Tombée des Nues, ce travail donne voix aux « mauvaises filles », ces invisibles de l’histoire. Perçues comme des « filles perdues » au XIXe siècle, enfermées dans les institutions de correction et centres de rééducation, les adolescentes, sous le regard de la justice des mineur.es au XXe siècle se muent en rebelles. Entre conférence universitaire et performance théâtrale, cet événement s’appuie sur des archives de 1840 à « nos jours ». Ces archives sont mises à nue par Véronique Blanchard et David Niget, auteur.ice.s du livre Mauvaises Filles, incorrigibles et rebelles et ce que ces mêmes archives silencient est porté en voix par les comédiennes Anaïs Harté et Servane Daniel.

Auditorium Jean-Cayrol, gratuit, sans réservation, dans la limite des 100 places disponibles.

> Après la conférence, participez à une visite commentée de l’exposition à 16h15 (gratuit, durée 1h15)

> et rendez-vous également samedi 7 mars à 14h30 pour une conférence avec les historien.nes Véronique Blanchard et David Niget.

Plus d’infos sur https://archives.gironde.fr/

Une exposition réalisée en partenariat avec le Centre des monuments nationaux / château ducal de Cadillac et le Fonds régional d’art contemporain Nouvelle-Aquitaine MÉCA pour lequel elle s’inscrit dans un cycle d’expositions dédié à la jeunesse sur le territoire régional (2024-2026). Avec le soutien du ministère de la Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine).

Un rendez-vous du cycle de conférences accompagnant la nouvelle exposition des Archives départementales de la Gironde : « Effacées. L'enfermement au féminin au château de Cadillac (1822-1951) »

