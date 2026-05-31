Maxi Best Of Tour – GiedRé, Parc des Droits de l’Homme, Nantes

Maxi Best Of Tour – GiedRé Dimanche 21 juin, 21h00 Parc des Droits de l’Homme Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T21:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:15:00+02:00

Fin : 2026-06-21T21:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:15:00+02:00

Ce que GiedRé aime, c’est écrire des chansons rigolotes sur des trucs pas très rigolos. Et ce qu’elle aime encore plus, c’est chanter ses chansons rigolotes-sur-des-trucs-pas-rigolos. Toujours aussi acide et faussement mièvre, la chanteuse revient sur scène avec une formule Maxi Best Of, sans frites, mais gentiment provocatrice.

Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789 Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Ce que GiedRé aime, c’est écrire des chansons rigolotes sur des trucs pas très rigolos. Et ce qu’elle aime encore plus, c’est chanter ses chansons rigolotes-sur-des-trucs-pas-rigolos.

© Soliana