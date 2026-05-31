Maxi Best Of Tour – GiedRé, Parc des Droits de l’Homme, Nantes
Maxi Best Of Tour – GiedRé, Parc des Droits de l’Homme, Nantes dimanche 21 juin 2026.
Maxi Best Of Tour – GiedRé Dimanche 21 juin, 21h00 Parc des Droits de l’Homme Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T21:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:15:00+02:00
Fin : 2026-06-21T21:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:15:00+02:00
Ce que GiedRé aime, c’est écrire des chansons rigolotes sur des trucs pas très rigolos. Et ce qu’elle aime encore plus, c’est chanter ses chansons rigolotes-sur-des-trucs-pas-rigolos. Toujours aussi acide et faussement mièvre, la chanteuse revient sur scène avec une formule Maxi Best Of, sans frites, mais gentiment provocatrice.
Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789 Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Ce que GiedRé aime, c’est écrire des chansons rigolotes sur des trucs pas très rigolos. Et ce qu’elle aime encore plus, c’est chanter ses chansons rigolotes-sur-des-trucs-pas-rigolos.
© Soliana
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