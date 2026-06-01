MBA – Visite guidée Exposition Les roches rouges, Musée des Beaux-Arts (MBA), Draguignan

MBA – Visite guidée Exposition Les roches rouges 16 juillet – 27 août, certains jeudis Musée des Beaux-Arts (MBA) Var

6€ plein tarif – 4€ tarif réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T15:00:00+02:00 – 2026-07-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T15:00:00+02:00 – 2026-08-27T16:00:00+02:00

Visite guidée de l’exposition en anglais.

Environ 1h

The Red Rocks: An Artistic Awakening in the Estérel (May 22 – October 31, 2026)

In the summer of 2026, discover the Estérel—a striking landscape of red rocks set against the blue Mediterranean.

This unique setting inspired many modern painters.

Musée des Beaux-Arts (MBA) 9 rue de la République, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 10 26 85 https://mba-draguignan.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/guided-tour-the-red-rocks.html »}] Le Musée des Beaux-Arts de Draguignan est le principal musée municipal de la ville de Draguignan, ancienne préfecture du Var jusqu’en 1974. Situé dans le centre historique de la commune, il est installé depuis 1888 dans l’ancien palais d’été de Monseigneur du Bellay, évêque de Fréjus de 1739 à 1766.

Visite guidée en anglais