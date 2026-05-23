Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Méchoui Villemoutiers

Méchoui Villemoutiers

Méchoui Villemoutiers dimanche 14 juin 2026.

Ville : 45270 Villemoutiers

Département : Loiret

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 28 28 28 Tarif de base plein tarif

Villemoutiers

Méchoui

Villemoutiers Loiret

Tarif : 28 – 28 – EUR
28
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Méchoui
Méchoui à 12h. Adultes 28€ , enfants € jusqu’à 10 ans . Date limite d’inscription 7 juin. Tel. 06 67 04 91 73 28  .

Villemoutiers 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 67 04 91 73 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Méchoui Villemoutiers a été mis à jour le 2026-05-23 par OT GATINAIS SUD

À voir aussi à Villemoutiers (Loiret)