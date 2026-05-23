Villemoutiers

Méchoui

Villemoutiers Loiret

Tarif : 28 – 28 – EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 12:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Méchoui

Méchoui à 12h. Adultes 28€ , enfants € jusqu’à 10 ans . Date limite d’inscription 7 juin. Tel. 06 67 04 91 73 28 .

Villemoutiers 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 67 04 91 73

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English :

L’événement Méchoui Villemoutiers a été mis à jour le 2026-05-23 par OT GATINAIS SUD