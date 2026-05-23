Villemoutiers

Stage de théâtre

Villemoutiers Loiret

Tarif : 80 – 80 – EUR

80

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Stage de théâtre

Stage de théâtre pour adultes de 14h à 19h. 80 € les 2 jours. Animé par Florence Philippeau et Lionel Nansot. Renseignements et inscription 06 12 09 46 18 80 .

Villemoutiers 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 12 09 46 18

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English :

Theater workshop

L’événement Stage de théâtre Villemoutiers a été mis à jour le 2026-05-23 par OT GATINAIS SUD