MÉDÉE Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

MÉDÉE

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 28 – 28 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Tragédie lyrique en cinq actes et un prologue. Composée en 1693 pour l’Académie royale de musique, sur un livret de Thomas Corneille. Création le 4 décembre 1693 à Paris.

Tragédie lyrique en cinq actes et un prologue. Composée en 1693 pour l’Académie royale de musique, sur un livret de Thomas Corneille. Création le 4 décembre 1693 à Paris.

Longtemps éclipsé par l’ombre écrasante de Lully, Marc-Antoine Charpentier n’aura eu qu’une seule chance de conquérir la scène de l’Académie royale de musique, et il la saisit avec une maestria foudroyante. En 1693, il signe Médée, son unique opéra, et peut-être le plus grand chef-d’œuvre du baroque français.

Sur un livret de Thomas Corneille, librement inspiré de son illustre frère Pierre, l’œuvre ausculte avec une cruauté lumineuse l’âme d’une femme trahie. Jason l’a abandonnée. Médée va le lui faire payer au prix le plus insoutenable qui soit : la vie de ses propres enfants. Charpentier dépeint cette descente aux enfers avec une écriture d’une subtilité rare harmonies déchirantes, déclamation ciselée, enchaînements d’une fluidité presque troublante.

Pour incarner ce personnage incandescent, c’est la contralto Marie-Nicole Lemieux qui relève pour la première fois le défi de ce rôle hors-norme. Face à elle, le jeune ténor tchèque Petr Nekoranec prête à Jason sa voix lumineuse. Autour d’eux, un plateau de solistes de premier rang, les voix ardentes du Chœur de Chambre de Namur, et un orchestre au sommet de sa forme : Les Épopées, placés sous la direction habitée de Stéphane Fuget.

Durée ± 3 h15 avec entracte

Tarifs 48€ | 37€ | 33€ | 28€

Chanté et surtitré en français .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

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English :

A lyric tragedy in five acts and a prologue. Composed in 1693 for the Royal Academy of Music, based on a libretto by Thomas Corneille. Premiered on December 4, 1693, in Paris.

L’événement MÉDÉE Montpellier a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT MONTPELLIER