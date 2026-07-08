Médée-s Théâtre Les Bernardines Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Médée-s

Mardi 3 novembre 2026 à partir de 20h.

Mercredi 4 novembre 2026 à partir de 19h.

Du jeudi 5 au samedi 7 novembre 2026 à partir de 20h.

Mardi 10 novembre 2026 à partir de 20h.

Mercredi 11 novembre 2026 à partir de 19h.

Jeudi 12 novembre 2026 à partir de 11h.

Du vendredi 13 au samedi 14 novembre 2026 à partir de 20h. Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 20:00:00

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-11-03 2026-11-04 2026-11-05 2026-11-10 2026-11-11 2026-11-12 2026-11-13

théâtre musical où la tragédie antique résonne avec les fractures contemporaines.

Rachida Brakni va à la rencontre de Médée dans une pièce qui donne voix au vacillement d’une mère.











Née de la rencontre entre l’actrice Rachida Brakniet la metteuse en scène Louise Vignaud, cette création aborde un sujet délicat et tabou dans nos sociétés l’infanticide. Médée/s donne à entendre le vacillement d’une mère, entre assignation sociale, solitude et désir de disparition. Ses mots rencontrent ceux d’Euripide, se confrontent à des paroles contemporaines inspirés du documentairede Sofia Fischer, Mères à perpétuité.







Pour donner voix à l’indicible, Louise Vignaud s’est entourée de la violoncelliste et créatrice sonore Orane Duclos ainsi que de la dessinatrice Irène Vignaud qui créeront, ensemble, un dispositif scénique sensoriel et polymorphe. Une pièce qui dérange, interroge et bouleverse, incarnée par une actrice libre et engagée. .

Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A musical theater production in which ancient tragedy resonates with contemporary divisions.

L’événement Médée-s Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille