Mediagraph : Portes ouvertes – ateliers numériques seniors + 50 ans (saison 2026-2027) Mediagraph Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-23 09:30 – 16:30

Gratuit : non Grâce au soutien de la Ville de Nantes, de la Carsat Pays de la Loire, de la Conférence des financeurs et de Nantes Métropole, des tarifs dégressifs vous sont proposés selonvos revenus. Pour toute inscription, merci de vous munir de votre avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024. Senior

Vous avez plus de 50 ans ou êtes retraité ? C’est le moment de découvrir la nouvelle programmation d’ateliers numériques de Mediagraph. Dans une ambiance conviviale et bienveillante, des formateurs vous accompagnent pas à pas pour mieux utiliser les outils numériques du quotidien : smartphone, tablette, ordinateur, démarches en ligne, cybersécurité et bien plus encore. Cette année, retrouvez également plusieurs nouveautés :- Apprendre à utiliser des applications pour mémoriser et sécuriser ses mots de passe,- Participer à des Classes Numériques, un rendez-vous régulier pour apprendre et progresser tout au long de l’année,- Mieux comprendre sa facture de téléphone et choisir une offre adaptée à ses besoins, Les inscriptions sont ouvertesEn ligneSur place, sur rendez-vous

Mediagraph Nantes 44000

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