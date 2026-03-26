Médiathèque Albert Camus Jean Saint-Loubert trio BP 139 Antibes

Médiathèque Albert Camus Jean Saint-Loubert trio

BP 139 19 Boulevard Gustave Chancel Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 11:00:00

fin : 2026-07-18 12:30:00

Date(s) :

2026-07-18

18 juillet Médiathèque Albert Camus Jean Saint-Loubert trio

Jean Saint Loubert piano, bugle, synthé Ludo Prieur contrebasse, guitare, basse Thomas Le Galo batterie

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BP 139 19 Boulevard Gustave Chancel Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 accueil@antibesjuanlespins.com

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English :

july 18th ? Médiathèque Albert Camus Jean Saint-Loubert trio

Jean Saint Loubert: piano, flugelhorn, synth Ludo Prieur: double bass, guitar, bass Thomas Le Galo drums

L’événement Médiathèque Albert Camus Jean Saint-Loubert trio Antibes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins