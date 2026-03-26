Médiathèque Albert Camus Jean Saint-Loubert trio BP 139 Antibes
Médiathèque Albert Camus Jean Saint-Loubert trio BP 139 Antibes samedi 18 juillet 2026.
Médiathèque Albert Camus Jean Saint-Loubert trio
BP 139 19 Boulevard Gustave Chancel Antibes Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 11:00:00
fin : 2026-07-18 12:30:00
Date(s) :
2026-07-18
18 juillet Médiathèque Albert Camus Jean Saint-Loubert trio
Jean Saint Loubert piano, bugle, synthé Ludo Prieur contrebasse, guitare, basse Thomas Le Galo batterie
.
BP 139 19 Boulevard Gustave Chancel Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 accueil@antibesjuanlespins.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
july 18th ? Médiathèque Albert Camus Jean Saint-Loubert trio
Jean Saint Loubert: piano, flugelhorn, synth Ludo Prieur: double bass, guitar, bass Thomas Le Galo drums
L’événement Médiathèque Albert Camus Jean Saint-Loubert trio Antibes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins
À voir aussi à Antibes (Alpes-Maritimes)
- La Disparition de Josef Mengele (théâtre) Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Antibes 1 avril 2026
- Marching Band Festival Antibes 4 avril 2026
- Journées Européennes des Métiers d’Art Les Arcades Antibes 7 avril 2026
- Championnat de France Basket Antibes Sharks Elite 2 Avril 2026 Azurarena Antibes 7 avril 2026
- Yé (l’eau) cirque contemporain Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes Antibes 7 avril 2026