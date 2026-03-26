Médiathèque Albert Camus Master class avec Cyril Benhamou, Pascal Blanc et Jérôme Mouriez BP 139 Antibes

Médiathèque Albert Camus Master class avec Cyril Benhamou, Pascal Blanc et Jérôme Mouriez

BP 139 19 Boulevard Gustave Chancel Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 11:00:00

fin : 2026-07-15 12:30:00

Date(s) :

2026-07-15

15 juillet Médiathèque Albert Camus Master class avec Cyril Benhamou, Pascal Blanc et Jérôme Mouriez

Cyril Benhamou piano Pascal Blanc basse électrique Jérôme Mouriez batterie

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BP 139 19 Boulevard Gustave Chancel Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 accueil@antibesjuanlespins.com

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English :

july 15th ? Médiathèque Albert Camus Master class with Cyril Benhamou, Pascal Blanc and Jérôme Mouriez

Cyril Benhamou: piano Pascal Blanc: electric bass Jérôme Mouriez: drums

L’événement Médiathèque Albert Camus Master class avec Cyril Benhamou, Pascal Blanc et Jérôme Mouriez Antibes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins