Médiathèque de la Pesse Discussions en anglais Médiathèque La Pesse
Médiathèque de la Pesse Discussions en anglais Médiathèque La Pesse samedi 23 mai 2026.
La Pesse
Médiathèque de la Pesse Discussions en anglais
Médiathèque 5 Rue de l’Épicéa La Pesse Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LA PESSE DISCUSSIONS EN ANGLAIS
Samedi 23 mai 10h30
Un temps de conversation en anglais, accessible à tous les niveaux.
Ouvert à toutes et tous. .
Médiathèque 5 Rue de l’Épicéa La Pesse 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
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English : Médiathèque de la Pesse Discussions en anglais
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