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Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude La Pesse Discussions en anglais Médiathèque La Pesse

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude La Pesse Discussions en anglais Médiathèque La Pesse samedi 9 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 5 Rue de l'Épicéa

Ville : 39370 La Pesse

Département : Jura

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

La Pesse

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude La Pesse Discussions en anglais

Médiathèque 5 Rue de l’Épicéa La Pesse Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:30:00
fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LA PESSE DISCUSSIONS EN ANGLAIS

Samedi 09 mai 10h30

Un temps d’échange en anglais, ouvert à tous les niveaux, dans une ambiance conviviale et encourageante.
Ouvert à toutes et tous.   .

Médiathèque 5 Rue de l’Épicéa La Pesse 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69 

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English : Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude La Pesse Discussions en anglais

L’événement Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude La Pesse Discussions en anglais La Pesse a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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