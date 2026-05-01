Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude La Pesse Discussions en anglais Médiathèque La Pesse
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude La Pesse Discussions en anglais Médiathèque La Pesse samedi 9 mai 2026.
La Pesse
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude La Pesse Discussions en anglais
Médiathèque 5 Rue de l’Épicéa La Pesse Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:30:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LA PESSE DISCUSSIONS EN ANGLAIS
Samedi 09 mai 10h30
Un temps d’échange en anglais, ouvert à tous les niveaux, dans une ambiance conviviale et encourageante.
Ouvert à toutes et tous. .
Médiathèque 5 Rue de l’Épicéa La Pesse 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude La Pesse Discussions en anglais
L’événement Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude La Pesse Discussions en anglais La Pesse a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à La Pesse (Jura)
- Médiathèque de la Pesse Discussions en anglais Médiathèque La Pesse 23 mai 2026
- Trail du Chalam La Pesse 6 septembre 2026
- La Forestière course vtt/cyclo La Pesse 19 septembre 2026
- Azimut Festival La Pesse 3 octobre 2026
- Le Marché d’À Côté Azimut Festival La Pesse 4 octobre 2026