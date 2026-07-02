Informations pratiques

La Vôge-les-Bains

Médiathèque de plien air

place de la fête La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 17:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Lectures, bricolages et jeux sur le thème de la nature à l’occasion du Festival Ô les Bains !

Place de la fête • Tout public • Entrée libreAdultes

0 .

place de la fête La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 69 22

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English :

Reading, crafts, and games with a nature theme for the Festival des Bains!

Place de la Fête ? For all ages ? Free admission

L’événement Médiathèque de plien air La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par OT EPINAL ET SA REGION