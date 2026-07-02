Médiathèque de plien air La Vôge-les-Bains
samedi 12 septembre 2026 · La Vôge-les-Bains
Informations pratiques
La Vôge-les-Bains
Médiathèque de plien air
place de la fête La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 17:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Lectures, bricolages et jeux sur le thème de la nature à l’occasion du Festival Ô les Bains !
Place de la fête • Tout public • Entrée libreAdultes
0 .
place de la fête La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 69 22
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English :
Reading, crafts, and games with a nature theme for the Festival des Bains!
Place de la Fête ? For all ages ? Free admission
L’événement Médiathèque de plien air La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par OT EPINAL ET SA REGION
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