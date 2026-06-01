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Médiathèque de Viry Atelier lecture Médiathèque Viry

Médiathèque de Viry Atelier lecture Médiathèque Viry

Médiathèque de Viry Atelier lecture Médiathèque Viry lundi 22 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 5 Rue des Écoles

Ville : 39360 Viry

Département : Jura

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Viry

Médiathèque de Viry Atelier lecture

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 15:30:00
fin : 2026-06-22 17:00:00

Date(s) :
2026-06-22

Médiathèque de Viry Atelier lecture

Lundi 22 juin à 15h30

Et si la lecture redevenait un moment de partage ?
Un atelier convivial de lecture pour les seniors, dans une ambiance détendue et bienveillante.
Pour les adultes de 60 ans et plus   .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16 

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English : Médiathèque de Viry Atelier lecture

L’événement Médiathèque de Viry Atelier lecture Viry a été mis à jour le 2026-06-05 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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