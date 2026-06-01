Médiathèque de Viry Atelier lecture Médiathèque Viry
Médiathèque de Viry Atelier lecture Médiathèque Viry lundi 22 juin 2026.
Viry
Médiathèque de Viry Atelier lecture
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 15:30:00
fin : 2026-06-22 17:00:00
Date(s) :
2026-06-22
Médiathèque de Viry Atelier lecture
Lundi 22 juin à 15h30
Et si la lecture redevenait un moment de partage ?
Un atelier convivial de lecture pour les seniors, dans une ambiance détendue et bienveillante.
Pour les adultes de 60 ans et plus .
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16
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English : Médiathèque de Viry Atelier lecture
L’événement Médiathèque de Viry Atelier lecture Viry a été mis à jour le 2026-06-05 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)