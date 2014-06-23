Médiathèque de Viry Ateliers mémoire Médiathèque Viry
Médiathèque de Viry Ateliers mémoire Médiathèque Viry mardi 23 juin 2026.
Viry
Médiathèque de Viry Ateliers mémoire
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 15:30:00
fin : 2026-06-23 16:30:00
Date(s) :
2026-06-23
Médiathèque de Viry Ateliers mémoire
Mardi 23 juin à 14h et 15h30
Des jeux, des rires, et des défis pour entretenir sa mémoire tout en s’amusant.
Adultes | Sur inscription .
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16
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English : Médiathèque de Viry Ateliers mémoire
L’événement Médiathèque de Viry Ateliers mémoire Viry a été mis à jour le 2026-06-05 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)