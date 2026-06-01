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Médiathèque de Viry Permanence Conseillère numérique Médiathèque Viry

Médiathèque de Viry Permanence Conseillère numérique Médiathèque Viry vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 5 Rue des Écoles

Ville : 39360 Viry

Département : Jura

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Viry

Médiathèque de Viry Permanence Conseillère numérique

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 15:00:00
fin : 2026-06-19 18:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Médiathèque de Viry Permanence Conseillère numérique

Vendredi 19 juin de 15h à 18h

Notre conseillère numérique vous aide à prendre en main votre ordinateur, téléphone, à naviguer sur Internet…
Elodie Piard propose des ateliers thématiques ou un accompagnement personnalisé sur rendez-vous.   .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16 

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English : Médiathèque de Viry Permanence Conseillère numérique

L’événement Médiathèque de Viry Permanence Conseillère numérique Viry a été mis à jour le 2026-06-08 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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