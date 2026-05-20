Médiathèque Dieulefit Racontages pour les enfants rue Ernest Chalamel Dieulefit

Dieulefit

Médiathèque Dieulefit Racontages pour les enfants

rue Ernest Chalamel Médiathèque Dieulefit Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 10:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Racontages pour les enfants de 3 à 7 ans. Entrée libre et ouverte à tous.

.

rue Ernest Chalamel Médiathèque Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 36 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Storytelling for children aged 3 to 7. Admission free and open to all.

L’événement Médiathèque Dieulefit Racontages pour les enfants Dieulefit a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux