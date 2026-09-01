Médiathèque Exposition cartes postales Médiathèque municipale Gannat
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque municipale · Gannat
Informations pratiques
Gannat
Médiathèque Exposition cartes postales
Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Monuments historiques, vie quotidienne, artisanats, paysages urbains… Les cartes postales anciennes de la médiathèque racontent Gannat à travers les décennies. Une invitation à parcourir le temps en images.
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Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 38 41 mediatheque@ville-gannat.fr
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English :
Historic monuments, daily life, crafts, cityscapes? The library’s vintage postcards tell the story of Gannat through the decades. An invitation to take a journey through time in pictures.
L’événement Médiathèque Exposition cartes postales Gannat a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Val de Sioule
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