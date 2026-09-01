Médiathèque Exposition cartes postales Médiathèque municipale Gannat

Informations pratiques

Gannat

Médiathèque Exposition cartes postales

Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Monuments historiques, vie quotidienne, artisanats, paysages urbains… Les cartes postales anciennes de la médiathèque racontent Gannat à travers les décennies. Une invitation à parcourir le temps en images.

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Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 38 41 mediatheque@ville-gannat.fr

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English :

Historic monuments, daily life, crafts, cityscapes? The library’s vintage postcards tell the story of Gannat through the decades. An invitation to take a journey through time in pictures.

L’événement Médiathèque Exposition cartes postales Gannat a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Val de Sioule