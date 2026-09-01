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AGENDA · Gannat

Médiathèque Exposition cartes postales Médiathèque municipale Gannat

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque municipale · Gannat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque municipale
Adresse
12 Allée des Tilleuls
Ville
03800 Gannat
Département
Allier
Tarif

Gannat

Médiathèque Exposition cartes postales

Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Monuments historiques, vie quotidienne, artisanats, paysages urbains… Les cartes postales anciennes de la médiathèque racontent Gannat à travers les décennies. Une invitation à parcourir le temps en images.
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Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 38 41  mediatheque@ville-gannat.fr

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English :

Historic monuments, daily life, crafts, cityscapes? The library’s vintage postcards tell the story of Gannat through the decades. An invitation to take a journey through time in pictures.

L’événement Médiathèque Exposition cartes postales Gannat a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Val de Sioule

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