Médiathèque Marguerite Yourcenar hors les murs au parc Georges Brassens – été 2026 Parc Georges Brassens PARIS

Tous les mercredis de 10h à 11h30

du 8 juillet au 26 août inclus

Tout public, entrée libre

En partenariat avec l’association L.I.R.E. (Le Livre pour l’Insertion et le Refus de l’Exclusion).

Pour les centres de loisirs : merci de nous prévenir à l’avance de votre venue si vous venez avec un groupe de 10 enfants ou plus, en nous appelant au 01 45 30 71 41 ou en nous écrivant à mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

Annulation en cas de météo défavorable ou de canicule.

Tout savoir sur les bibliothèques hors les murs

Association L.I.R.E. ; Crédits : Association L.I.R.E.

Retrouvez cet été l’équipe de la médiathèque Marguerite Yourcenar au parc Georges Brassens.

Quel que soit votre âge, venez nous rejoindre pour feuilleter, lire, découvrir, échanger et partager un bon moment !

Du mercredi 08 juillet 2026 au mercredi 26 août 2026 :

mercredi

de 10h00 à 11h30

gratuit

RDV près du plan d’eau du Parc Georges Brassens !

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-26T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T11:30:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T11:30:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T11:30:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T11:30:00+02:00;2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T11:30:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T11:30:00+02:00;2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T11:30:00+02:00;2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T11:30:00+02:00

Parc Georges Brassens 2, place Jacques-Marette 75015 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/



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