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AGENDA · Frontignan

MÉDIATHÈQUE MONTAIGNE — ATELIER WIKIPEDIA Frontignan

samedi 19 septembre 2026 · Frontignan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
1 Place du Contr'un
Ville
34110 Frontignan
Département
Hérault
Tarif

Frontignan

MÉDIATHÈQUE MONTAIGNE — ATELIER WIKIPEDIA

1 Place du Contr’un Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

La Médiathèque Montaigne de Frontignan propose pour les JEP 2026 une conférence et un atelier de contribution à Wikipédia — découvrez comment contribuer à l’encyclopédie libre en rédigeant des articles sur le patrimoine local.
La Médiathèque Montaigne de Frontignan propose pour les JEP 2026 une conférence et un atelier de contribution à Wikipédia — découvrez comment contribuer à l’encyclopédie libre en rédigeant des articles sur le patrimoine local.   .

1 Place du Contr’un Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 99 57 85 00 

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English :

The Montaigne Media Library in Frontignan is offering a lecture and a workshop on contributing to Wikipedia for the 2026 European Heritage Days. Find out how to contribute to the free encyclopedia by writing articles about local heritage.

L’événement MÉDIATHÈQUE MONTAIGNE — ATELIER WIKIPEDIA Frontignan a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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