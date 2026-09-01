Informations pratiques

Frontignan

MÉDIATHÈQUE MONTAIGNE — ATELIER WIKIPEDIA

1 Place du Contr’un Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La Médiathèque Montaigne de Frontignan propose pour les JEP 2026 une conférence et un atelier de contribution à Wikipédia — découvrez comment contribuer à l’encyclopédie libre en rédigeant des articles sur le patrimoine local.

La Médiathèque Montaigne de Frontignan propose pour les JEP 2026 une conférence et un atelier de contribution à Wikipédia — découvrez comment contribuer à l’encyclopédie libre en rédigeant des articles sur le patrimoine local. .

1 Place du Contr’un Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 99 57 85 00

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English :

The Montaigne Media Library in Frontignan is offering a lecture and a workshop on contributing to Wikipedia for the 2026 European Heritage Days. Find out how to contribute to the free encyclopedia by writing articles about local heritage.

L’événement MÉDIATHÈQUE MONTAIGNE — ATELIER WIKIPEDIA Frontignan a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau