MÉDIATHÈQUE MONTAIGNE — ATELIER WIKIPEDIA Frontignan
samedi 19 septembre 2026 · Frontignan
Informations pratiques
Frontignan
MÉDIATHÈQUE MONTAIGNE — ATELIER WIKIPEDIA
1 Place du Contr’un Frontignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La Médiathèque Montaigne de Frontignan propose pour les JEP 2026 une conférence et un atelier de contribution à Wikipédia — découvrez comment contribuer à l’encyclopédie libre en rédigeant des articles sur le patrimoine local.
La Médiathèque Montaigne de Frontignan propose pour les JEP 2026 une conférence et un atelier de contribution à Wikipédia — découvrez comment contribuer à l’encyclopédie libre en rédigeant des articles sur le patrimoine local. .
1 Place du Contr’un Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 99 57 85 00
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English :
The Montaigne Media Library in Frontignan is offering a lecture and a workshop on contributing to Wikipedia for the 2026 European Heritage Days. Find out how to contribute to the free encyclopedia by writing articles about local heritage.
L’événement MÉDIATHÈQUE MONTAIGNE — ATELIER WIKIPEDIA Frontignan a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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