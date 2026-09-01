Médiathèque Patrimoine littéraire et ludique Médiathèque municipale Gannat
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque municipale · Gannat
Informations pratiques
Gannat
Médiathèque Patrimoine littéraire et ludique
Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Romans, bandes dessinées, mangas anciens et jeux de société d’autrefois découvrez comment œuvres imprimées et jeux témoignent des évolutions de nos loisirs et de notre imaginaire collectif.
.
Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 38 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Novels, comic books, vintage manga, and classic board games: Discover how printed works and games reflect the evolution of our leisure activities and our collective imagination.
L’événement Médiathèque Patrimoine littéraire et ludique Gannat a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Gannat (Allier)
- Atelier L’informatique en un clic CCAS Gannat 10 septembre 2026
- Voyages sonores Soins vibratoires par Holistic Sound Gannat 12 septembre 2026
- A Travers Champs Gannat 13 septembre 2026
- Portes ouvertes Les Chillins Gannat 13 septembre 2026
- Fête du Cheval Écuries des Chillins Gannat 13 septembre 2026