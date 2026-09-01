Médiathèque Patrimoine littéraire et ludique Médiathèque municipale Gannat

Informations pratiques

Gannat

Médiathèque Patrimoine littéraire et ludique

Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Romans, bandes dessinées, mangas anciens et jeux de société d’autrefois découvrez comment œuvres imprimées et jeux témoignent des évolutions de nos loisirs et de notre imaginaire collectif.

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Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 38 41

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English :

Novels, comic books, vintage manga, and classic board games: Discover how printed works and games reflect the evolution of our leisure activities and our collective imagination.

L’événement Médiathèque Patrimoine littéraire et ludique Gannat a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Val de Sioule