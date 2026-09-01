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AGENDA · Gannat

Médiathèque Patrimoine littéraire et ludique Médiathèque municipale Gannat

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque municipale · Gannat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque municipale
Adresse
12 Allée des Tilleuls
Ville
03800 Gannat
Département
Allier
Tarif

Gannat

Médiathèque Patrimoine littéraire et ludique

Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Romans, bandes dessinées, mangas anciens et jeux de société d’autrefois découvrez comment œuvres imprimées et jeux témoignent des évolutions de nos loisirs et de notre imaginaire collectif.
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Médiathèque municipale 12 Allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 38 41 

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English :

Novels, comic books, vintage manga, and classic board games: Discover how printed works and games reflect the evolution of our leisure activities and our collective imagination.

L’événement Médiathèque Patrimoine littéraire et ludique Gannat a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme Val de Sioule

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