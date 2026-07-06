Médiation animale : lire avec un chien Médiathèque Hélène Berr Paris
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque Hélène Berr · Paris
Informations pratiques
Lire avec un chien, c’est lire sans crainte du jugement. Cette séance encourage les enfants à la lecture, l’expression et renforce la confiance en soi : le lecteur c’est l’enfant, son public c’est le chien !
Samedi 17 octobre de 10 h 30 à 11 h 30
Enfants de 7 à 12 ans
Sur inscription à partir du 17 septembre par mail à mediatheque.helene-berr@paris.fr
Le site de Glam Médiation Animale ici
Venez à la rencontre de Daphné (Glam médiation) et de son chien Alakay et découvrez les bienfaits d’une rencontre douce et bienveillante entre l’humain et l’animal !
Le samedi 17 octobre 2026
de 10h30 à 11h30
gratuit sous condition
réservation obligatoire,
uniquement par mail : mediatheque.helene-berr@paris.fr
à partir du 17 septembre
places limitées
Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-17T13:30:00+02:00
fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-17T10:30:00+02:00_2026-10-17T11:30:00+02:00
Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr
Afficher la carte du lieu Médiathèque Hélène Berr et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Stage : Semaine bien-être (à la carte) Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 juillet 2026
- Atelier theatre et danse 7-10 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 juillet 2026
- Stage de théâtre gratuit pour adolescent·e·s 12-18 ans Association Les Enfants de la Goutte d’Or (EGDO) PARIS 6 juillet 2026
- STAGE FABRICATION DE MASQUES – ATELIERS POUR LES ENFANTS Ateliers SOUHAM Paris 6 juillet 2026
- Stage d’été en arts plastiques association Arzazou PARIS 14 – PARIS 6 juillet 2026