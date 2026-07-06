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Médiation animale : lire avec un chien Médiathèque Hélène Berr Paris

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque Hélène Berr · Paris

Médiation animale : lire avec un chien Médiathèque Hélène Berr Paris

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Hélène Berr
Adresse
70 rue de Picpus
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>réservation obligatoire,<br>uniquement par mail : mediatheque.helene-berr@paris.fr<br>à partir du 17 septembre<br>places limitées</p>

Lire avec un chien, c’est lire sans crainte du jugement. Cette séance encourage les enfants à la lecture, l’expression et renforce la confiance en soi : le lecteur c’est l’enfant, son public c’est le chien !

Samedi 17 octobre de 10 h 30 à 11 h 30
Enfants de 7 à 12 ans
Sur inscription à partir du 17 septembre par mail à mediatheque.helene-berr@paris.fr

Le site de Glam Médiation Animale ici

Venez à la rencontre de Daphné (Glam médiation) et de son chien Alakay et découvrez les bienfaits d’une rencontre douce et bienveillante entre l’humain et l’animal !
Le samedi 17 octobre 2026
de 10h30 à 11h30
gratuit sous condition

réservation obligatoire,
uniquement par mail : mediatheque.helene-berr@paris.fr
à partir du 17 septembre
places limitées

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-17T13:30:00+02:00
fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-17T10:30:00+02:00_2026-10-17T11:30:00+02:00

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus  75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr


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