Médiation culturelle, ENSP d’Arles, Arles

Informations pratiques

Médiation culturelle Mercredi 13 janvier 2027, 10h00 ENSP d’Arles Bouches-du-Rhône

5 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-13T10:00:00+01:00 – 2027-01-13T17:00:00+01:00

Fin : 2027-01-13T10:00:00+01:00 – 2027-01-13T17:00:00+01:00

Formation — Médiation à l’image et narration photographique avec un public en situation de handicap Dispositif TEDO#8 — Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie – Saison 2027-2028

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie du ministère de la Culture et de la labellisation du dispositif TEDO — Tous·tes Égales Derrière l’Objectif —, TEDO#8 ouvre un nouveau chapitre en proposant une formation avancée en médiation à l’image, pensée comme la suite naturelle et approfondie du parcours initié avec TEDO#7 à l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles.

Fort des fondations posées lors de la saison précédente — maîtrise technique, construction du regard, travail en institution — la médiatrice de TEDO#8 propose aux éducateurs spécialisésculturelle et aux accompagnateurs du dispositif une formation centrée sur la médiation à l’image. Il s’agit d’apprendre à guider un public en situation de handicap non plus seulement dans la prise de vue, mais dans la capacité à construire un récit visuel : choisir, ordonner, relier des images pour raconter une histoire, exprimer une intention, donner à voir un monde intérieur.

Cette formation bénéficie de l’intervention d’une spécialiste en design thinking et en facilitation graphique, dont l’approche vient enrichir et transformer la manière dont les accompagnants pensent leur rôle. Par des outils visuels, collaboratifs et centrés sur l’expérience des participants, elle permet à l’équipe de co-construire des méthodes de médiation adaptées, inventives et profondément ancrées dans les besoins réels du public. Le design thinking apporte ici ce qu’il a de meilleur : une façon de résoudre les défis de l’accompagnement par l’intelligence collective, la créativité et l’écoute.

La narration photographique constitue en effet une étape décisive dans le parcours artistique de nos participants. Elle suppose une relation nouvelle à l’image — plus réflexive, plus intime, plus exigeante — et requiert de la part des accompagnants une posture pédagogique spécifique, à la croisée de la médiation culturelle, de la psychologie du récit, de l’écriture visuelle et désormais de la facilitation graphique. C’est précisément ce que cette formation se propose de transmettre, dans un cadre d’excellence et avec l’ambition qui caractérise TEDO depuis ses débuts.

Renseignements auprès du dispositif TEDO#8.

ENSP d’Arles 30 Avenue Victor Hugo, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490993333 http://www.ensp-arles.com L’École nationale supérieure de la photographie est fondée à Arles en 1982, neuf ans après la création du festival international de la photographie, aujourd’hui Les Rencontres d’Arles, par Lucien Clergue, Maryse Cordesse et Alain Desvergnes. Ils s’entendent alors pour créer un lieu d’étude et formation, de niveau universitaire, autour de la pratique de la photographie et ses implications techniques, esthétiques, culturelles et sociales.

Formation — Médiation à l’image et narration photographique avec un public en situation de handicap Dispositif TEDO#8 — Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie – Saison 2027-2028

©Moïse De Faria