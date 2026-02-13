Médiation flash au cœur du musée, Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse

Médiation flash au cœur du musée Samedi 23 mai, 19h00 Monastère royal de Brou Ain

Découvrez les oeuvres du musée avec des médiations flash toute la soirée !

Monastère royal de Brou 63 boulevard de brou, 01000 Bourg-en-Bresse, France Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474228383 https://www.monastere-de-brou.fr Le monastère de Brou comporte une église de style gothique flamboyant et trois cloîtres du début du XVIe siècle (1506-1512). La grille date de la fin du XVIIIe siècle. A 40 ou A 42 : Sortie n° 7 et N 75 vers Bourg-en-Bresse.

Nuit européenne des musées

© Régis Fournier