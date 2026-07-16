Médiation volante au musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer, Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer, Saint-Quentin
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer · Saint-Quentin
Informations pratiques
Médiation volante au musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer 19 et 20 septembre Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Un guide ou un médiateur se tiendra à votre disposition dans les différentes salles du musée pour répondre à vos questions, vous apporter des informations sur les œuvres, le parcours permanent, l’histoire du bâtiment…Alors, n’hésitez à le solliciter. Vous pourrez l’identifier grâce à son badge.
Une rencontre et un temps d’échanges en toute spontanéité pour aborder les collections autrement !
Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer 28 Rue Antoine Lécuyer, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier du Vermandois Aisne Hauts-de-France
Un guide ou un médiateur se tiendra à votre disposition dans les différentes salles du musée pour répondre à vos questions, vous apporter des informations sur les œuvres, le parcours permanent, du à …
©Ville de Saint-Quentin
À voir aussi à Saint-Quentin (Aisne)
- 10ème Grand prix cycliste René Huel de Saint-Quentin Saint-Quentin 19 juillet 2026
- Soirée papillons nocturnes au parc d’Isle à Saint-Quentin conférence et sortie nature Saint-Quentin 1 août 2026
- L’Envol de l’Oiseau – Impromptu, Parc d’Isle, Saint-Quentin 9 août 2026
- Nuit de la chauve-souris au Parc d’Isle à Saint-Quentin conférence et sortie nature Saint-Quentin 22 août 2026
- Nuit de la chauve-souris, Parc d’Isle, Saint-Quentin 22 août 2026