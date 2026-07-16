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Médiation volante au musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer, Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer, Saint-Quentin

samedi 19 septembre 2026 · Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer · Saint-Quentin

Médiation volante au musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer, Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer, Saint-Quentin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer
Adresse
28 Rue Antoine Lécuyer, 02100, Saint-Quentin
Ville
02100 Saint-Quentin
Département
Aisne

Médiation volante au musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer 19 et 20 septembre Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Un guide ou un médiateur se tiendra à votre disposition dans les différentes salles du musée pour répondre à vos questions, vous apporter des informations sur les œuvres, le parcours permanent, l’histoire du bâtiment…Alors, n’hésitez à le solliciter. Vous pourrez l’identifier grâce à son badge.
Une rencontre et un temps d’échanges en toute spontanéité pour aborder les collections autrement !

Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer 28 Rue Antoine Lécuyer, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier du Vermandois Aisne Hauts-de-France
Un guide ou un médiateur se tiendra à votre disposition dans les différentes salles du musée pour répondre à vos questions, vous apporter des informations sur les œuvres, le parcours permanent, du à …

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