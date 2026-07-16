Médiation volante au musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer, Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer, Saint-Quentin

Informations pratiques

Médiation volante au musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer 19 et 20 septembre Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Un guide ou un médiateur se tiendra à votre disposition dans les différentes salles du musée pour répondre à vos questions, vous apporter des informations sur les œuvres, le parcours permanent, l’histoire du bâtiment…Alors, n’hésitez à le solliciter. Vous pourrez l’identifier grâce à son badge.

Une rencontre et un temps d’échanges en toute spontanéité pour aborder les collections autrement !

Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer 28 Rue Antoine Lécuyer, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier du Vermandois Aisne Hauts-de-France

Un guide ou un médiateur se tiendra à votre disposition dans les différentes salles du musée pour répondre à vos questions, vous apporter des informations sur les œuvres, le parcours permanent, du à …

©Ville de Saint-Quentin