Médiations flash à la villa Majorelle, Villa Majorelle, Nancy

Informations pratiques

Médiations flash à la villa Majorelle 19 et 20 septembre Villa Majorelle Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la Villa Majorelle, manifeste de l’Art nouveau à Nancy. Des médiations flash vous permettront de comprendre son histoire, ainsi que les enjeux de sa conservation et de sa rénovation dans les années passées et à venir.

Villa Majorelle 1 Rue Louis Majorelle, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383178677 http://www.ecole-de-nancy.com Édifice caractéristique de l’Art Nouveau, construit par l’architecte parisien Henri Sauvage pour Louis Majorelle, qui participe à l’élaboration du projet et réalise une partie de la décoration (ferronnerie, escalier, mobilier). Verrières exécutées par Jacques Gruber, décor peint par Victor Prouvé, balustrade et cheminée réalisées par le céramiste Alexandre Bigot.

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