Médiations flash « Explorer la couleur », Musée Pincé, Angers

Médiations flash « Explorer la couleur » Samedi 23 mai, 19h00 Musée Pincé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Mediation flash avec par une médiatrice autour de l’exposition « Explorer la couleurs »

Musée Pincé 32 bis rue Lenepveu – 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Mediation flash avec par une médiatrice autour de l’exposition « Explorer la couleurs »

©Musées d’Angers