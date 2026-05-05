Médiations flash « Explorer la couleur », Musée Pincé, Angers
Médiations flash « Explorer la couleur », Musée Pincé, Angers samedi 23 mai 2026.
Médiations flash « Explorer la couleur » Samedi 23 mai, 19h00 Musée Pincé Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Mediation flash avec par une médiatrice autour de l’exposition « Explorer la couleurs »
Musée Pincé 32 bis rue Lenepveu – 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Mediation flash avec par une médiatrice autour de l’exposition « Explorer la couleurs »
©Musées d’Angers
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