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Méditation de Pleine Conscience-Célébrons ensemble l’équinoxe d’automne en plein air !, Bois de Vincennes, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Bois de Vincennes · Paris

Méditation de Pleine Conscience-Célébrons ensemble l’équinoxe d’automne en plein air !, Bois de Vincennes, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bois de Vincennes
Adresse
75012 Paris
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
Tarifs : Participation libre

Méditation de Pleine Conscience-Célébrons ensemble l’équinoxe d’automne en plein air ! Samedi 19 septembre, 14h00 Bois de Vincennes Paris

Tarifs : Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Je vous invite à un atelier d’exploration méditative en plein air : méditations guidées, mouvements, marche, et écoute de la nature. Un espace pour s’ouvrir, ressentir, et célébrer ensemble l’arrivée de l’automne.

Cet événement aura lieu au Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont, un lieu chargé d’histoire, marqué par l’exposition coloniale de 1907, ses pavillons et monuments qui témoignent du passé colonial français.
Participation libre – ouvert à tous
Au plaisir de vous retrouver nombreux pour ce moment de pratique et de partage.
Durée : 2h
Activité organisée par Hiroko – Instructrice de méditation en pleine conscience

Infos et réservation sur EcoNature :https://www.eco-nature.org/experience/celebrons-ensemble-l-equinoxe-d-automne-en-pleine-conscience-9692

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Atelier de méditation en plein air

©Hiroko

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