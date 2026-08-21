Méditerranée mon amour, Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, Wervicq-Sud
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque municipale de Wervicq-Sud · Wervicq-Sud
Informations pratiques
Méditerranée mon amour 2 et 3 octobre Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Nord
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Dans la cadre des Nuits de Bilbliothèques de la Métropole Européenne de Lille – Spéciales MÉDITERRANÉE, les membres de la Section d’Art Photographique de Wervicq-Sud (SAPWS), très souvent primés lors des concours photos, vous dévoilent leurs plus belles photos de ce bassin méditerranéen.
Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Avenue des Sports, 59117 Wervicq-sud Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France 03.20.14.59.28 Complexe Espace 2000, avenue des Sports, 59117 Wervicq-sud
(Re)découvrez la Méditerranée sous un nouvel angle
© O H 237 (Wikipédia)
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