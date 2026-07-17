Informations pratiques

« Medusa » : spectacle de danse Dimanche 20 septembre, 15h00 Clos de la Lombarde Aude

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

« Medusa », spectacle de danse par Karine Ménard et l’association Philo Calie, d’après une interprétation des Métamorphoses d’Ovide.

Médusa, monstrueuse et salvatrice, incarne l’histoire d’un regard qui tue et d’un sang qui donne la vie.

Contrairement à ses sœurs, les Gorgones, Médusa est à l’origine une splendide jeune femme mortelle qui a fait vœu de servir la déesse Minerve. Mais Neptune s’éprend d’elle et abuse d’elle dans le temple même de la déesse. Furieuse, Minerve jette une malédiction sur Médusa : d’hideux serpents remplacent sa chevelure, son regard devient mortel et son cri déchirant incarne la mort elle-même. Elle vit alors recluse dans une grotte aux côtés des Gorgones.

Médusa inspire la crainte de tous, jusqu’à ce que Persée parvienne à la vaincre. De son sang naissent Chrysaor et Pégase. De sa veine gauche provient un poison mortel, tandis que sa veine droite renferme un remède si puissant qu’il pourrait ressusciter les morts.

Médusa est cette mortelle punie d’avoir été femme.

Une seule représentation.

Clos de la Lombarde 48 Rue Chanzy, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0651077744 https://www.cotedumidi.com/sit/pcular011fs0000w-clos-de-la-lombarde La fouille du Clos de la Lombarde a mis au jour une partie de la ville antique.

L’ensemble résidentiel constitue, en grande partie en raison de la richesse des décors intérieurs découverts, sols, mosaïques, peintures murales, l’un des plus importants site urbain gallo-romain.

Le clos de la Lombarde illustre la vie d’un quartier de Narbonne durant près de cinq siècles, avec sa période de prospérité pendant le Haut Empire, son déclin (classique au IIIe siècle) puis son renouveau avec le christianisme jusqu’à son abandon définitif au début du Ve siècle.

Les interventions archéologiques ont montré l’importance des vestiges qui concernent l’urbanisme d’un quartier, l’architecture et la décoration des domus, l’artisanat, les édifices publics comme les thermes du Haut Empire ou la basilique chrétienne de l’antiquité tardive.

Ouvert le samedi.

« Medusa » : spectacle de danse par Karine MENARD et l’association Philo Calie, d’après une interprétation des « Métamorphoses » d’Ovide

©Philo Cali