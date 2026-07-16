Meet Quintet – Vernissage de l’exposition Portrait(s) d’un festival, 40 ans de Jazz à Tourcoing, Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

Meet Quintet – Vernissage de l’exposition Portrait(s) d’un festival, 40 ans de Jazz à Tourcoing Samedi 10 octobre, 11h00 Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux Nord

Entrée libre. Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T11:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T11:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:30:00+02:00

Une rencontre entre musique vivante et mémoire photographique, pour célébrer quarante années de jazz à Tourcoing et mettre en lumière la jeune génération de musiciens formés au Conservatoire.

Exposition du 10 octobre 2026 au 9 janvier 2027.

Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/7700022_portraits-dun-festival-40-ans-de-jazz-a-tourcoing »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Dans le cadre du Tourcoing Jazz Festival, les étudiants du département jazz du Conservatoire se produisent à l’occasion du vernissage de l’exposition.

Jacques Grossemy