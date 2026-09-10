Meet up Ô Féminin, RDI, Lyon
lundi 5 octobre 2026 · RDI · Lyon
Informations pratiques
Meet up Ô Féminin 5 – 7 octobre RDI Rhône
Programme accessible en ligne uniquement. Réservé aux femmes entrepreneures ou porteuses de projet.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-05T09:00:00+02:00 – 2026-10-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-07T09:00:00+02:00 – 2026-10-07T18:00:00+02:00
Les 5, 6 et 7 octobre 2026, les réseaux Initiative et France Active en Auvergne Rhône Alpes organisent le Meet Up Ô Féminin : un programme de webinaires et de rendez-vous indivuels gratuits, accessibles exclusivement en ligne avec des experts de la communication, du digital, de la prospection, de l’organisation et du développement, etc.
Pour être informée de l’ouverture des inscriptions et réserver votre place au plus vite, laissez-nous votre email dans le formulaire joint!
RDI 2 place André Latarjet Lyon 69008 Mermoz Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeURjkHJzJALHlMuqlz1EniG1x7nkBv1XVJsUGpw6s6rGr2ww/viewform »}]
3 jours de webinaires et de rendez-vous individuels avec des experts pour booster vos compétences Entrepreneuriat féminin Communication
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