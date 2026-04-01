Meeting hippique d’hiver Hippodrome de la Côte d’Azur Cagnes-sur-Mer
Meeting hippique d’hiver Hippodrome de la Côte d’Azur Cagnes-sur-Mer mardi 1 décembre 2026.
Cagnes-sur-Mer
Meeting hippique d’hiver
Hippodrome de la Côte d’Azur 2 boulevard Kennedy Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01
fin : 2026-03-10
Date(s) :
2026-12-01
Spectacle, adrénaline, émotion !
Du 1er décembre jusqu’au 10 mars 2026, le Meeting d’Hiver de l’Hippodrome de la Côte d’Azur vous propose de nombreuses réunions de courses plat, obstacle et trot ainsi que des animations gratuites pour les enfants.
.
Hippodrome de la Côte d’Azur 2 boulevard Kennedy Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 02 44 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Horseracing Winter Meeting
Spectacle, adrenaline, excitement!
From 1 December to 10 March 2026, the Côte d’Azur Racecourse Winter Meeting offers a wide range of races: flat, steeplechase and trotting, as well as free entertainment for children.
L’événement Meeting hippique d’hiver Cagnes-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
À voir aussi à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes)
- MORPHINE JOUE INDOCHINE CASINO TERRAZUR Cagnes Sur Mer 22 mai 2026
- RUNFEST 2026 HIPPODROME DE LA COTE D’AZUR Cagnes-sur-Mer 30 mai 2026
- MANIA – The Abba Tribute HIPPODROME DE LA COTE D’AZUR Cagnes-sur-Mer 30 mai 2026
- KAMINI & ANTHONY JOUBERT CASINO TERRAZUR Cagnes Sur Mer 3 juillet 2026
- TRIBUTE RELOAD DIRE STRAITS CASINO TERRAZUR Cagnes Sur Mer 17 juillet 2026