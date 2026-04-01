Meeting hippique d’hiver Hippodrome de la Côte d’Azur Cagnes-sur-Mer

Cagnes-sur-Mer

Meeting hippique d’hiver

Hippodrome de la Côte d’Azur 2 boulevard Kennedy Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-12-01

Spectacle, adrénaline, émotion !

Du 1er décembre jusqu’au 10 mars 2026, le Meeting d’Hiver de l’Hippodrome de la Côte d’Azur vous propose de nombreuses réunions de courses plat, obstacle et trot ainsi que des animations gratuites pour les enfants.

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Hippodrome de la Côte d’Azur 2 boulevard Kennedy Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 02 44 44

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English : Horseracing Winter Meeting

Spectacle, adrenaline, excitement!

From 1 December to 10 March 2026, the Côte d’Azur Racecourse Winter Meeting offers a wide range of races: flat, steeplechase and trotting, as well as free entertainment for children.

L’événement Meeting hippique d’hiver Cagnes-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur