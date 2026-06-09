Moulins

Meeting national d’athlétisme

Stade Hector Rolland Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Perche, longueur, hauteur des épreuves nationales pour une journée sportive et conviviale organisée par l’Entente Athlétique Moulins Yzeure Avermes.

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Stade Hector Rolland Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes meetingnationalmoulinscomm@gmail.com

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English :

Pole vault, long jump, high jump: national events for a friendly day of sport organized by Entente Athlétique Moulins Yzeure Avermes.

L’événement Meeting national d’athlétisme Moulins a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région