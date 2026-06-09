Meeting national d’athlétisme Moulins
Meeting national d’athlétisme Moulins samedi 4 juillet 2026.
Moulins
Meeting national d’athlétisme
Stade Hector Rolland Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Perche, longueur, hauteur des épreuves nationales pour une journée sportive et conviviale organisée par l’Entente Athlétique Moulins Yzeure Avermes.
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Stade Hector Rolland Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes meetingnationalmoulinscomm@gmail.com
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English :
Pole vault, long jump, high jump: national events for a friendly day of sport organized by Entente Athlétique Moulins Yzeure Avermes.
L’événement Meeting national d’athlétisme Moulins a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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