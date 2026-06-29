Journée courses de poneys Hippodrome Moulins

Moulins

Journée courses de poneys

Hippodrome Allée des Soupirs Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:30:00

fin : 2026-07-05 17:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Encore une journée de folie en prévision

Journée de courses de poneys et 2 courses de Chevaux, ouvert à tous !

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Hippodrome Allée des Soupirs Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 85 courses.moulins@orange.fr

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English :

Another exciting day ahead

A day of pony races and two horse races—open to everyone!

L’événement Journée courses de poneys Moulins a été mis à jour le 2026-06-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région