Journée courses de poneys Hippodrome Moulins
Journée courses de poneys Hippodrome Moulins dimanche 5 juillet 2026.
Moulins
Journée courses de poneys
Hippodrome Allée des Soupirs Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:30:00
fin : 2026-07-05 17:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Encore une journée de folie en prévision
Journée de courses de poneys et 2 courses de Chevaux, ouvert à tous !
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Hippodrome Allée des Soupirs Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 85 courses.moulins@orange.fr
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English :
Another exciting day ahead
A day of pony races and two horse races—open to everyone!
L’événement Journée courses de poneys Moulins a été mis à jour le 2026-06-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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