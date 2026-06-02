Petite musique en concert Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive Moulins

Moulins

Petite musique en concert

Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

PETITE MUSIQUE, c’est Cédric et Bastien, les frères Psaïla , leurs mots et leur musique.

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Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 12 74 oliv.et.tomme@gmail.com

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English :

PETITE MUSIQUE is Cédric and Bastien, the Psaïla brothers , their words and their music.

L’événement Petite musique en concert Moulins a été mis à jour le 2026-06-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région