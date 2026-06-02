Petite musique en concert Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive Moulins
Petite musique en concert Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive Moulins samedi 4 juillet 2026.
Moulins
Petite musique en concert
Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04 23:00:00
Date(s) :
2026-07-04
PETITE MUSIQUE, c’est Cédric et Bastien, les frères Psaïla , leurs mots et leur musique.
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Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 12 74 oliv.et.tomme@gmail.com
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English :
PETITE MUSIQUE is Cédric and Bastien, the Psaïla brothers , their words and their music.
L’événement Petite musique en concert Moulins a été mis à jour le 2026-06-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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