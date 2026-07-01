AGENDA · Gisors
Mega boom Gisors
samedi 11 juillet 2026 · Gisors
Informations pratiques
Gisors
Mega boom
4 Rue Denis Papin Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:15:00
fin : 2026-07-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Au programme de la danse, des jeux, des confettis, une machine à fumée et des bulles. Cryspie sera de la partie et des lots sont à gagner. .
4 Rue Denis Papin Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 32 73 90 64 mouvkids27@gmail.com
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English : Mega boom
L’événement Mega boom Gisors a été mis à jour le 2026-07-01 par Vexin Normand Tourisme
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