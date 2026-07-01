Informations pratiques

Gisors

Mega boom

4 Rue Denis Papin Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:15:00

fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Au programme de la danse, des jeux, des confettis, une machine à fumée et des bulles. Cryspie sera de la partie et des lots sont à gagner. .

4 Rue Denis Papin Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 32 73 90 64 mouvkids27@gmail.com

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English : Mega boom

L’événement Mega boom Gisors a été mis à jour le 2026-07-01 par Vexin Normand Tourisme