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AGENDA · Gisors

Mega boom Gisors

samedi 11 juillet 2026 · Gisors

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
19:15:00
Adresse
4 Rue Denis Papin
Ville
27140 Gisors
Département
Eure
Tarif

Gisors

Mega boom

4 Rue Denis Papin Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:15:00
fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Au programme de la danse, des jeux, des confettis, une machine à fumée et des bulles. Cryspie sera de la partie et des lots sont à gagner.   .

4 Rue Denis Papin Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 32 73 90 64  mouvkids27@gmail.com

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English : Mega boom

L’événement Mega boom Gisors a été mis à jour le 2026-07-01 par Vexin Normand Tourisme

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