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MEGAFAUNE / Let the parade begin! JASS CLUB PARIS Paris

mercredi 30 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris

MEGAFAUNE / Let the parade begin! JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
JASS CLUB PARIS
Adresse
141 Rue de Tolbiac
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 10 à 19 euros.</p>

Le répertoire original, composé par Léo Guédy, est inspiré de fragments de second line, de funk et de grooves improvisés collectifs et modulaires.

Au gré des envolées des solistes de l’orchestre, la machine fanfaramineuse prend vie et déverse son énergie !

Charlotte Isenmann / piccolo

Pierre Carbonneaux / saxophone ténor

Thomas Mestres / trompette

Théo Moutou / caisse claire

Jérôme Roubeau / grosse caisse

Léo Guédy / saxophone basse

Charles Saint Dizier / trombone basse

Orchestre de jazz funambulant, festif et furibard, MÉGAFAUNE est une machine à déca-danses et à émotions en forme de fanfare !
Le mercredi 30 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
Le mercredi 30 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
payant

De 10 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-30T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-30T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-30T19:30:00+02:00_2026-09-30T20:30:00+02:00;2026-09-30T21:30:00+02:00_2026-09-30T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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