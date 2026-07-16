MEGAFAUNE / Let the parade begin! JASS CLUB PARIS Paris
mercredi 30 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris
Informations pratiques
Le répertoire original, composé par Léo Guédy, est inspiré de fragments de second line, de funk et de grooves improvisés collectifs et modulaires.
Au gré des envolées des solistes de l’orchestre, la machine fanfaramineuse prend vie et déverse son énergie !
Charlotte Isenmann / piccolo
Pierre Carbonneaux / saxophone ténor
Thomas Mestres / trompette
Théo Moutou / caisse claire
Jérôme Roubeau / grosse caisse
Léo Guédy / saxophone basse
Charles Saint Dizier / trombone basse
Orchestre de jazz funambulant, festif et furibard, MÉGAFAUNE est une machine à déca-danses et à émotions en forme de fanfare !
Le mercredi 30 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
Le mercredi 30 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 10 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-30T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-30T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-30T19:30:00+02:00_2026-09-30T20:30:00+02:00;2026-09-30T21:30:00+02:00_2026-09-30T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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