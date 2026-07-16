MEGAFAUNE / Let the parade begin! JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

Le répertoire original, composé par Léo Guédy, est inspiré de fragments de second line, de funk et de grooves improvisés collectifs et modulaires.

Au gré des envolées des solistes de l’orchestre, la machine fanfaramineuse prend vie et déverse son énergie !

Charlotte Isenmann / piccolo

Pierre Carbonneaux / saxophone ténor

Thomas Mestres / trompette

Théo Moutou / caisse claire

Jérôme Roubeau / grosse caisse

Léo Guédy / saxophone basse

Charles Saint Dizier / trombone basse

Orchestre de jazz funambulant, festif et furibard, MÉGAFAUNE est une machine à déca-danses et à émotions en forme de fanfare !

Le mercredi 30 septembre 2026

de 19h30 à 20h30

Le mercredi 30 septembre 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 10 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-30T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-30T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-30T19:30:00+02:00_2026-09-30T20:30:00+02:00;2026-09-30T21:30:00+02:00_2026-09-30T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



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