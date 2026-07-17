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AGENDA · Villeneuve-d'Ascq

Mehmet.A, Médiathèque Till L’Espiègle, Villeneuve-d’Ascq

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Till L'Espiègle · Villeneuve-d'Ascq

Mehmet.A, Médiathèque Till L’Espiègle, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Till L'Espiègle
Adresse
96, Chaussée de l'Hôtel de Ville, Villeneuve d'Ascq
Ville
Villeneuve-d'Ascq
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Mehmet.A Samedi 3 octobre, 17h30 Médiathèque Till L’Espiègle Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T17:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T17:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Dj aux inspirations éclectiques, Mehmet.A propose un voyage à travers le Moyen Orient, il explore des sons qui partagent un point commun essentiel : l’art du groove.

Médiathèque Till L’Espiègle 96, Chaussée de l’Hôtel de Ville, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord Hauts-de-France
DJ Set

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