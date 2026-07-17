Mehmet.A, Médiathèque Till L’Espiègle, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Mehmet.A Samedi 3 octobre, 17h30 Médiathèque Till L’Espiègle Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T17:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T17:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Dj aux inspirations éclectiques, Mehmet.A propose un voyage à travers le Moyen Orient, il explore des sons qui partagent un point commun essentiel : l’art du groove.

Médiathèque Till L’Espiègle 96, Chaussée de l’Hôtel de Ville, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord Hauts-de-France

DJ Set