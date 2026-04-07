Méli-Concert AUDITORIUM DE L’ECOLE DE MUSIQUE Parthenay
Méli-Concert AUDITORIUM DE L’ECOLE DE MUSIQUE Parthenay mercredi 6 mai 2026.
Parthenay
Méli-Concert
AUDITORIUM DE L’ECOLE DE MUSIQUE 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 19:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Les élèves vous donnent rendez-vous pour partager un moment musical. Venez nombreux les encourager ! .
AUDITORIUM DE L’ECOLE DE MUSIQUE 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 03 45 ecolemusique@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Méli-Concert
L’événement Méli-Concert Parthenay a été mis à jour le 2026-04-07 par CC Parthenay Gâtine
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