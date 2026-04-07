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Méli-Concert AUDITORIUM DE L’ECOLE DE MUSIQUE Parthenay

Méli-Concert AUDITORIUM DE L’ECOLE DE MUSIQUE Parthenay

Méli-Concert AUDITORIUM DE L’ECOLE DE MUSIQUE Parthenay mercredi 6 mai 2026.

Lieu : AUDITORIUM DE L'ECOLE DE MUSIQUE

Adresse : 19 Avenue du Président Wilson

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

Méli-Concert

AUDITORIUM DE L’ECOLE DE MUSIQUE 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 19:00:00
fin : 2026-05-06

Date(s) :
2026-05-06

Les élèves vous donnent rendez-vous pour partager un moment musical. Venez nombreux les encourager !   .

AUDITORIUM DE L’ECOLE DE MUSIQUE 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 03 45  ecolemusique@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Méli-Concert

L’événement Méli-Concert Parthenay a été mis à jour le 2026-04-07 par CC Parthenay Gâtine

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