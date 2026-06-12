Méliès, du théâtre d’illusion au début du cinéma Hôtel de Ville Paris mardi 1 décembre 2026.

Né le 8 décembre 1861 à Paris, Georges Méliès dirige, pendant 35 ans, le célèbre théâtre d’illusions Robert-Houdin alors situé au 8, boulevard des Italiens (9e arrondissement).

En décembre 1895, il assiste à la projection des films des frères Lumière au Grand Café de Paris. Il s’empare alors du cinématographe pour créer les premiers effets spéciaux du cinéma : il qualifie lui-même ses films « à trucs » de films « fantastiques ». Il réalise aussi des féeries, des films historiques, des actualités reconstituées comme

l’Affaire Dreyfus (1899) et des films publicitaires. En 1902, son Voyage dans la lune est le plus long film réalisé au monde (16 minutes environ), mais surtout le premier « blockbuster » de l’histoire du cinéma. Diffusé dans le monde entier et piraté à grande échelle, ce film s’inspire à la fois de l’opéra éponyme d’Offenbach

et du roman de Jules Verne : De la

Terre à la Lune (1865). Fort de ce succès, Méliès mène de front ses activités théâtrales et cinématographiques.

En 16 ans, Méliès réalise près de 520 films avant de cesser de tourner en 1913, puis de diriger son théâtre en 1915. 130 ans plus tard, son œuvre prolifique continue de faire rire et d’enchanter le public.

Cette conférence sera donnée par Pascal FRIAUT, président de la cinémathèque Méliès ; et Anne-Marie QUÉVRAIN, arrière petite-fille de Georges Méliès. Elle sera suivie de la projection de films de Georges Méliès (durée de la projection : 35 minutes).

Découvrez l’histoire de Georges Méliès, pionnier et magicien du cinéma.

Le mardi 01 décembre 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit sous condition

Conférence gratuite dans la limite des places disponibles.

Inscription obligatoire à partir du 17 novembre 2026.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-01T19:30:00+01:00

fin : 2026-12-01T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-01T18:30:00+02:00_2026-12-01T20:00:00+02:00

Hôtel de Ville 5, rue de Lobau 75004 Paris

https://www.histoireetpatrimoinedu12.fr



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