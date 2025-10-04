Melodic Pulse Conservatoire Chartres

Melodic Pulse Conservatoire

Spectacle immersif et pluridisciplinaire mêlant percussions, danse, création musicale numérique, musiques actuelles, improvisation. En clôture de la journée portes ouvertes.

Le projet Melodic Pulse bouscule les codes habituels du spectacle classique en réunissant des énergies et des visions multiples. Les percussions d’abord, dans leur variété et leur prodigieux dynamisme, incluant ici le Tablas, instrument de percussion de l’Inde du Nord joué également au Pakistan, au Bangladesh, au Népal et en Afghanistan, que vous découvrirez. Piano, guitare, danse et création multimédia viennent compléter ce patchwork inédit débordant d’imagination et de fougue, dans un spectacle innovant donné au cœur du conservatoire, en clôture de la journée portes ouvertes. .

English :

Immersive, multidisciplinary show combining percussion, dance, digital music creation, contemporary music and improvisation. Closing ceremony of the Open House.

German :

Immersives und multidisziplinäres Spektakel, das Perkussion, Tanz, digitale Musikkreation, aktuelle Musik und Improvisation miteinander verbindet. Zum Abschluss des Tages der offenen Tür.

Italiano :

Uno spettacolo immersivo e multidisciplinare che unisce percussioni, danza, creazione di musica digitale, musica contemporanea e improvvisazione. Chiusura dell’Open Day.

Espanol :

Espectáculo inmersivo y multidisciplinar que combina percusión, danza, creación musical digital, música contemporánea e improvisación. Clausura de la Jornada de Puertas Abiertas.

