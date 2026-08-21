« Mélodies du HWK » – Balade musicale sur le champ de bataille, Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf, Wattwiller

Informations pratiques

« Mélodies du HWK » – Balade musicale sur le champ de bataille Samedi 17 octobre, 10h30 Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

« Mélodies du HWK » est né d’une collaboration entre David Zuccolo, violoniste de l’Orchestre national de Mulhouse, et une classe de l’école Les 4 Fontaines de Wattwiller. Ensemble, ils ont imaginé un projet mêlant musique, mémoire et transmission.

Aujourd’hui, cette création prend la forme d’une balade musicale au cœur du champ de bataille du Hartmannswillerkopf. Tout au long du parcours, les visiteurs sont accompagnés par les interprétations au violon de David Zuccolo, ponctuées de lectures de textes qui donnent une résonance particulière à ce haut lieu d’histoire et de mémoire.

Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf 68700 Wattwiller Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est 0971008877 https://www.memorial-hwk.eu/fr/historial Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf.

Musée dédiée à la Première Guerre mondiale, les combats du front des Vosges et la réconciliation franco-allemande. Parking, musée accessible pour personnes à mobilités réduites.

« Mélodies du HWK » est né d’une collaboration entre David Zuccolo, violoniste de l’Orchestre national de Mulhouse, et une classe de l’école Les 4 Fontaines de Wattwiller. Ensemble, ils ont imaginé …

©CMNHWK