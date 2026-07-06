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Melville fête Halloween Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

samedi 31 octobre 2026 · Médiathèque Jean-Pierre Melville · Paris

Melville fête Halloween Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Jean-Pierre Melville
Adresse
79 rue Nationale
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Réservation conseillée mais pas obligatoire</p>

Contes horrifiques et animations pour les petits et les grands.

On vous attend dans votre déguisement le plus effrayant !

Programmation à venir…

Des lectures ou un sort, Melville fête Halloween !
Le samedi 31 octobre 2026
de 10h00 à 21h00
gratuit

Réservation conseillée mais pas obligatoire

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-31T11:00:00+01:00
fin : 2026-10-31T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-31T10:00:00+02:00_2026-10-31T21:00:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale  75013 Paris
+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/


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