Melville fête Halloween Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Informations pratiques

Contes horrifiques et animations pour les petits et les grands.

On vous attend dans votre déguisement le plus effrayant !

Programmation à venir…

Des lectures ou un sort, Melville fête Halloween !

Le samedi 31 octobre 2026

de 10h00 à 21h00

gratuit

Réservation conseillée mais pas obligatoire

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-31T11:00:00+01:00

fin : 2026-10-31T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-31T10:00:00+02:00_2026-10-31T21:00:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



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