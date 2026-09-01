Même pas peur des araignées ! Molsheim
samedi 19 septembre 2026 · Molsheim
Informations pratiques
Molsheim
Même pas peur des araignées !
24 rue du Nideck Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir l’univers et le rôle des “bestioles” à huit pattes dans la biodiversité. Entre toiles, cachettes et super-pouvoirs, cassons nos préjugés sur ces animaux surprenants.
Venez découvrir l’univers et le rôle des “bestioles” à huit pattes dans la biodiversité. Entre toiles, cachettes et super-pouvoirs, cassons nos préjugés sur ces animaux surprenants.
>Promenade guidée à destination du public familial
>Partenariat Région Grand Est
>Rdv communiqué après inscription (environs de Molsheim)
>Equipement vestimentaire nécessaire à la saison
>Déplacement niveau facile. Prévoir de bonnes chaussures de marche.
>En cas de force majeure, la MNBP se réserve le droit d’annuler la sortie. 0 .
24 rue du Nideck Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 84 34 53 contact@mnbruchepiemont.org
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English :
Come discover the world of eight-legged “bugs” and their role in biodiversity. Between webs, hiding spots, and superpowers, let’s break down our preconceptions about these surprising animals.
L’événement Même pas peur des araignées ! Molsheim a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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