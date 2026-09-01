Informations pratiques

Molsheim

Même pas peur des araignées !

24 rue du Nideck Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir l’univers et le rôle des “bestioles” à huit pattes dans la biodiversité. Entre toiles, cachettes et super-pouvoirs, cassons nos préjugés sur ces animaux surprenants.

Venez découvrir l’univers et le rôle des “bestioles” à huit pattes dans la biodiversité. Entre toiles, cachettes et super-pouvoirs, cassons nos préjugés sur ces animaux surprenants.

>Promenade guidée à destination du public familial

>Partenariat Région Grand Est

>Rdv communiqué après inscription (environs de Molsheim)

>Equipement vestimentaire nécessaire à la saison

>Déplacement niveau facile. Prévoir de bonnes chaussures de marche.

>En cas de force majeure, la MNBP se réserve le droit d’annuler la sortie. 0 .

24 rue du Nideck Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 84 34 53 contact@mnbruchepiemont.org

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English :

Come discover the world of eight-legged “bugs” and their role in biodiversity. Between webs, hiding spots, and superpowers, let’s break down our preconceptions about these surprising animals.

L’événement Même pas peur des araignées ! Molsheim a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig